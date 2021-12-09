Кировчан, взламывающих кладовки на улице Гайдара, задержали прямо в такси

В Октябрьском районном суде Кирова приступили к рассмотрению дела двух приятелей. Одному 40 лет, второму 37. Год назад они решили обогатиться и поэтому не придумали ничего лучше, чем похищать чужое имущество.

Мужчины присмотрели кладовки на улице Гайдара. Там горожане хранили электрические инструменты, различные вещи, рога. Всё это парочка прибрала себе.

Как сообщили журналисты программы «Место происшествия», задержали подозреваемых прямо в машине такси. Они возвращались с очередной кражи. С ними находилось чужое имущество.

В ходе расследования было выявлено, что мужчины причастны к целой серии краж, а также к одному покушению. Сейчас суд решает, какое наказание дать обвиняемым. Им грозит до 5 лет лишения свободы.

Фото: vk.com/kirovmp