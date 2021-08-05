Кировчан ждут в гости на 800-летие Нижнего Новгорода

В 2021 году «сосед» Кировской области Нижний Новгород отмечает 800-летие. В преддверии юбилея город посетили первый замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко и полпред президента в ПФО Игорь Комаров.

Высокие гости побывали в исторических местах и на крупнейших объектах благоустройства, которые реконструируют к круглой дате, и оценили готовность столицы ПФО к празднику. Речь идет, в частности, о знаменитой Чкаловской лестнице. По словам Сергея Кириенко, сохранение таких исторических мест – одно из главных направлений подготовки к празднику.

— 800-летие – это праздник не про прошлое, а про будущее. Подготовка к юбилею – это и восстановление исторической справедливости. Например, колокольня в Нижегородском кремле была точно восстановлена по чертежам взорванного когда-то собора. Очень радует и создание новых пространств, которых в Нижнем не было и о которых можно было только мечтать, — отметил Сергей Кириенко.

Гости также побывали в «Квартале трех святителей». Это район города, где установлены памятники писателям Владимиру Короленко и Максиму Горькому, имя которого город носил с 1932-го по 1990 годы.

Праздничные мероприятия в честь 800-летия пройдут с 19 по 21 августа. На эти дни намечена масштабная событийная программа. Принять в ней участие приглашают и кировчан.

…А кировчан ждет фестиваль фейерверков

Через 3 года юбилей – 650 лет – отметит и Киров. Работа по подготовке к торжественному событию уже началась. Так, к 2024 году в областном центре будут отремонтированы фасады более чем 150 домов. Исторический облик зданий при этом будет сохранен в неизменном виде.

Также к 650-летию планируется реставрация значимых объектов культурного наследия. Среди них – театр на Спасской, Приказная изба, музеи Васнецовых и авиации и космонавтики, здание библиотеки имени Герцена, колледж Казенина и другие исторические здания.

На юбилейный год запланированы такие масштабные мероприятия, как фестиваль циркового искусства, Циолковские чтения, фестиваль фейерверков, Васнецовский пленэр. Кировчане заранее приглашают на них своих соседей из Нижнего Новгорода.

Фото: Коммерсант, Александр Викулов