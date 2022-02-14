Кировчан ждёт короткая рабочая неделя

Жители Кировской области, как и всей России, на неделе с 21 по 27 февраля получат дополнительный выходной день. Напомним, 23 февраля мы отпразднуем День защитника Отечества. Он приходится на среду.

Поэтому среда на следующей неделе окажется нерабочей. Вторник, 22 февраля, будет сокращенным на 1 час. Можно будет уйти с работы пораньше. Об этом сообщает министерство труда России.

В результате рабочими окажутся понедельник, вторник, четверг, пятница. Суббота и воскресенье — обычные выходные.

Следующие дни отдыха ждут нас в марте. Минтруд объявил длинные выходные в честь Международного женского дня. Отдыхать будем с 6 по 8 марта.

Фото из открытых источников