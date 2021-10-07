Кировчан ждёт последний солнечный день первой декады октября

Синоптики рассказали, что период безоблачной золотой осени подходит к концу.

8 октября станет последним ясным солнечным днём первой декады октября в нашем регионе. Начиная с 9 октября Кировская область будет находиться в зоне повышенной облачности.

Заметим, вся эта неделя радовала жителей Кирова прекрасной погодой. Синоптики сообщают, что подобные прояснения в октябре случаются довольно редко.

По информации кировского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, завтра днём воздух прогреется до +14 градусов. Будет светить солнце, осадков не ожидается. К ночи подморозит до -3.

В субботу, 9 октября, погода испортится. Пойдёт небольшой дождь. Подует западный ветер. Температура около +5…+10 градусов. Ночных заморозков не будет.

Ночью с субботы на воскресенье может пойти мокрый снег, моросить дождь. В воскресенье, 10 октября, днём будет облачно. Столбик термометра повысится до +10 градусов.

Фото: kirovpravda.ru