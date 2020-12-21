Кировчан ждёт шестидневная рабочая неделя

Многим жителям региона придётся идти на работу в эту субботу.

Неделя, начавшаяся 21 декабря, для многих жителей региона может оказаться шестидневной. Напомним, губернатор Игорь Васильев объявил 31 декабря выходным днём. Однако был осуществлён перенос рабочего дня на 26 декабря. Это суббота. Официальное распоряжение касается государственных и муниципальных служащих.

Но, как заверил глава региона, другие организации и компании Кировской области могут поступить так же. Вопрос решается на уровне руководство. Известно, что некоторые предприятия, фирмы пошли таким же путём, объявив рабочей эту субботу.

Жители региона высказались за то, чтобы сделать 31 декабря — выходным. Предпраздничный день многие посвящают подготовке к встрече Нового года.

Фото: pbs72.ru