Кировчанам должны выдавать чеки нового образца

С 1 февраля в документе, который печатает кассовая машина должен быть указан список всех приобретенных товаров.

В этом месяце появилось нововведение в сфере бизнеса. Накануне вступили в силу требования закона, по которому российские бизнесмены обязаны выдавать своим клиентам кассовый чек нового образца. В этом документе теперь должны указываться все совершенные покупки. Также в чек должны быть внесены дата и время оплаты, количество и цена каждой позиции.

Раньше эти детальные сведения были обязательны не для всех. Теперь тем, кто не перешел на эти подробные чеки грозит штраф — до 3 тысяч рублей (для юрлиц штраф до 10 тысяч рублей).

Фото: instagram.com/p/B4mgwByowEN