Кировчанам грозит до 5 лет лишения свободы за кражу дизтоплива из поезда

Мужчины слили более 350 литров горючки.

Сотрудники транспортной полиции расследовали кражу, произошедшую на железнодорожных путях. В начале осени двое мужчин 35 и 38 лет слили из баков локомотива грузового поезда дизтопливо. Преступление произошло, пока состав стоял на перегоне Гирсово — Великая.

Нарушители перекачали горючку тепловоза объёмом более 350 литров в пластиковые цистерны, загрузили в автомобиль и скрылись с места происшествия. Своими действиями они нанесли ущерб железнодорожникам на сумму 12 тысяч рублей.

Сейчас уголовное дело направлено в суд. Похитителям грозит до 5 лет лишения свободы.

Фото: scbist.com и кировскийло.пфоут.мвд.рф