Кировчанам грозит штраф за плохо припаркованное авто

В городе начали вывозить снег с автодорог и машины мешают работе спецтехники.

Дело в том, что важно очищать проезжую часть от снежных масс полностью, чтобы она не сужалась. А припаркованные авто мешают работать дорожникам качественно. Чтобы кировчане знали, где именно будет проводиться вывоз снега, за 12 часов до проведения работ дорожники будут выставлять специальные временные ограничительные знаки. Также маршрут снегоуборочной техники будут размещать на сайте кировской мэрии.

Если же водители все же припаркуются в зоне уборки, то их авто увезут на штрафстоянку. И тогда, чтобы получить машину обратно, придется раскошелиться, на кругленькую сумму. Не менее 3 тысяч рублей. Половина — штраф за нарушение парковки, половина – за работу эвакуатора. Плюс к этому, за каждый час на стоянке будут капать по 34 рубля за хранение.

23 декабря, планируется вывезти снежные валы с 15 участков. Кировчан просят следить за графиками вывоза снега. Они актуализируются каждый день. Так, сегодня планируется вывоз снежных масс с 7 участков улично-дорожной сети в Юго-Западном районе, Субботихе, в центре на улице Спасской и в районе улицы Блюхера.

Ранее мы сообщали, что с нового года шлагбаумы в кировских дворах будут под запретом.

Фото: admkirov.ru