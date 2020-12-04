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Кировчанам начали выписывать крупные штрафы за отсутствие масок

Екатерина Сонина Происшествия, Новости

Жительница региона должна заплатить 7,5 тысячи рублей за отказ использовать индивидуальное средство защиты.

В Кировской области начали назначать реальные штрафы за нарушение постановления правительства Кировской области о введении масочного режима. Одной из первых реальный штраф получила жительница района.

Известно, что женщина несколько раз появлялась в торговой точке без маски. При этом на просьбы сотрудников магазина не реагировала. На неё были составлены протоколы.

В результате на днях Юрьянский районный суд вынес жительнице приговор. Он оштрафовал покупательницу. Теперь ей придётся выплатить штраф в размере 7500 рублей.

Напомним, в регионе действует масочный режим. Контролем за исполнением постановления правительства занимаются правоохранительные органы, Роспотребнадзор. Также в Кировской области запрещено проводить массовые мероприятия с очным присутствием граждан.

Фото: kirovpravda.ru

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Екатерина Сонина