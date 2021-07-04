Кировчанам, переболевшим коронавирусом, рассказали о порядке прохождения вакцинации

Заместитель министра здравоохранения области Екатерина Видякина провела прямую телефонную линию.

Большинство дозвонившихся интересовал вопрос возможности вакцинации после перенесенного коронавируса. Видякина рассказала, что прививку можно делать по истечении 6 месяцев после выздоровления.

«При этом нет необходимости проводить тестирование на антитела ни до, ни после вакцинации», – пояснила она.

Кроме того, граждане интересовались порядком прохождения повторной вакцинации. Екатерина Видякина сказала, что Минздрав РФ утвердил временные методические рекомендации «Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19».

Согласно им, повторная вакцинация проводится через шесть месяцев — любой зарегистрированной вакциной, имеющейся в наличии.

С учетом востребованности такого формата информирования граждан о важности вакцинации принято решение о проведении прямых линий еженедельно.

Фото medkirov.ru