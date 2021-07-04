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Кировчанам, переболевшим коронавирусом, рассказали о порядке прохождения вакцинации

Вадим Шабалин Новости, Общество

Заместитель министра здравоохранения области Екатерина Видякина провела прямую телефонную линию.

Большинство дозвонившихся интересовал вопрос возможности вакцинации после перенесенного коронавируса. Видякина рассказала, что прививку можно делать по истечении 6 месяцев после выздоровления.

«При этом нет необходимости проводить тестирование на антитела ни до, ни после вакцинации», – пояснила она.

Кроме того, граждане интересовались порядком прохождения повторной вакцинации. Екатерина Видякина сказала, что Минздрав РФ утвердил временные методические рекомендации «Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19».

Согласно им, повторная вакцинация проводится через шесть месяцев — любой зарегистрированной вакциной, имеющейся в наличии.

С учетом востребованности такого формата информирования граждан о важности вакцинации принято решение о проведении прямых линий еженедельно.

Фото medkirov.ru

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Вадим Шабалин