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Кировчанам показали восстановленный Спасский собор

Наталья Дмитриева Выбор редакции, Главное, Новости, Общество

Для прихожан строящегося храма провели часовую экскурсию по старинному собору. Гостям рассказали его историю, его уникальные особенности и показали редкие иконы и мощи святых.

Кировчанам показали восстановленный Спасский собор

Кировчанам показали восстановленный Спасский собор

Экскурсия проходила и на втором этаже, где уже проходят богослужения, но еще идут восстановительные работы. На присутствующих размеры этой стройки оказали большое впечатление.

Кировчанам показали восстановленный Спасский собор

Кировчанам показали восстановленный Спасский собор

Кировчанам показали восстановленный Спасский собор

Напомним, Спасский собор построили в XVIII веке вместо деревянной церкви Хлыновского кремля. Экскурсовод рассказала, как собор связан с особочтимым образом Спаса Нерукотворного. В 1930-х гг его перепланировали и использовали как общежитие. Тогда величественное строение потеряло колокольню и купол. Восстанавливать его начали 60 лет спустя. Сейчас стараниями и финансовой помощи прихожан и благодетелей святыня обретает былое величие.

Фото: Вятская Епархия

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Наталья Дмитриева