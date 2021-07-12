Кировчанам показали восстановленный Спасский собор

Для прихожан строящегося храма провели часовую экскурсию по старинному собору. Гостям рассказали его историю, его уникальные особенности и показали редкие иконы и мощи святых.

Экскурсия проходила и на втором этаже, где уже проходят богослужения, но еще идут восстановительные работы. На присутствующих размеры этой стройки оказали большое впечатление.

Напомним, Спасский собор построили в XVIII веке вместо деревянной церкви Хлыновского кремля. Экскурсовод рассказала, как собор связан с особочтимым образом Спаса Нерукотворного. В 1930-х гг его перепланировали и использовали как общежитие. Тогда величественное строение потеряло колокольню и купол. Восстанавливать его начали 60 лет спустя. Сейчас стараниями и финансовой помощи прихожан и благодетелей святыня обретает былое величие.

Фото: Вятская Епархия