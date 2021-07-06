Кировчанам покажут экзотических насекомых

Жители и гости областного центра могут вживую увидеть гигантского палочника, жужелицу Шонхерра, бабочку подалирий.

Областной краеведческий музей познакомит своих гостей с представителями мира членистоногих в ходе выставки под названием «Знакомые незнакомые насекомые». Кировчане, которые захотят посетить энтомологический вернисаж, увидят лучшие образцы коллекции насекомых из фондов Кировского областного краеведческого музея. Также у посетителей представится возможность посмотреть на живых насекомых, привезённых в наш город из разных уголков мира.

В музейной экспозиции будет презентовано более 50 видов насекомых – обитателей природы нашей Кировской области, в том числе и особо охраняемые виды, занесённые в Красную книгу России. Кроме того, будут представлены наиболее редкие образцы из коллекции краеведческого музея: жужелица Шонхерра, жук-носорог, жук-олень, парусник апполон, бабочка подалирий и другие.

Организаторы выставки обещают, что разнообразие представленных на выставке насекомых не ограничится лишь представителями флоры вятского края. Кировчане и гости города смогут посмотреть и на экзотических насекомых жарких тропических стран. Здесь посетители увидят бабочек с размахом крыльев от 5 до 17 см, гигантского двадцатисантиметрового палочника длиной, крупных жуков-усачей размером более 15 см. Кроме того, можно будет понаблюдать за живыми – летающими, стрекочущими и прыгающими представителями тропической фауны из Новой Гвинеи, Восточной Азии, Южной Америки, острова Мадагаскар.

Кроме знакомства с экзотическими насекомыми младшие посетители выставки могут с пользой провести время на четырёх интерактивных игровых площадках. Школьников и детсадовцев тут ждут развивающие интеллект игры: дети могут собрать трёхмерный пазл, поиграть в игру-бродилку, отгадывать загадки, научиться пользоваться электронным микроскопом и другими инструментами учёного-энтомолога.

Для закрепления впечатлений от выставки посетители музея смогу воспользоваться интерьерами специальной фотозоны.

Добавим, что выставка пройдёт по адресу: г. Киров, ул. Спасская, д. 6 (в главном здании музея) всего на протяжении двух дней – с 6 до 8 августа.