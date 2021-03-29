Кировчанам покажут фонари и лампы из прошлых столетий

В кировской Диораме открылась выставка «Свет в моем окне». Посетившие ее кировчане смогут увидеть, как менялись осветительные приборы на Вятке в течение нескольких столетий.

— Порой мы даже не задумываемся, какой путь прошло человечество, чтобы иметь возможность осветить свой дом, — говорят организаторы выставки.

Между тем, история дороги «от свечки до лампочки» уходит корнями в глубокую древность. И здесь, на выставке, представлены экспонаты, наглядно показывающие этот путь: светцы с лучинами, керосиновые и масляные лампы, карбидные фонари и уникальные светильники ручной работы, сделанные из природных материалов. А экскурсовод расскажет, что заменит электрический свет в будущем.

По словам замдиректора Надежды Осколковой, осветительные приборы «копились» в фондах со дня основания музея. А в этом году ему исполняется уже 155 лет.

Выставка будет работать до 23 мая.

Фото: vk.com/kokm43