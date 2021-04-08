Кировчанам покажут в деле роботов-дояров

8 апреля в Кирове открылась сельхозвыставка «АгроВятка». На 2000 квадратных метров кировчанам представили крупногабаритную технику для фермерских хозяйств и цифровые новинки сельского хозяйства.

В прошлом году «АгроВятка» не состоялась из-за пандемии. В этом же выставка проходит в очном формате. В мероприятии принимают участие около 10 регионов.

Впервые за всю историю выставки в Киров привезли сразу трех роботов-дояров производства разных фирм. В выставочном зале их покажут в деле на специальных манекенах. Также на «АгроВятке» представлен промышленный вентилятор с 6-метровыми лопастями и уникальные зерносушилки из Воронежа.

Выставку открыл зампред правительства, министр сельского хозяйства Алексей Котлячков. Как отметил министр, сельское хозяйство шагает в ногу со временем.

— Внедрение высокопроизводительной техники, которая не отказывает во время горячей поры, помогает добиться высоких показателей в животноводстве, — сказал он.

Как добавил Алексей Котлячков, подготовка к проведению весенних полевых работ идет полным ходом и даже несколько опережает уровень прошлого года.

Напомним, что в феврале 2021 года кировские аграрии получили из областного бюджета субсидию в размере 292,2 миллиона рублей. Эти деньги направили на покупку модерновой техники и оборудования для переработки продукции.

Ранее в Кировской области предложили развивать сельский туризм.