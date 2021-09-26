В областном центре состоится развлекательно-познавательная лекция, которую проведёт культуролог Софья Пикулева.

Сегодня, 26 сентября, в Кирове состоится «гастрономическо-культурное» мероприятие. В кулинарной студии «ProВкус» (улица Карла Маркса, 75) кировчанам покажут вегетарианский ужас, а точнее, расскажут о мясе в искусстве, – его отражении в классической мировой живописи и актуальных практиках современного искусства перформанса. Лекция называется «Искусство вегетарианских ужасов». Начало мероприятия в 12 часов. Кстати, принять в ней участие можно и в онлайн-формате. Для этого необходимо зарегистрироваться, перейдя по ссылке.

Организаторы приготовили для гостей мастер-класс от шеф-повара. Он приготовит хумус с печёной свеклой и тапенад из вяленых томатов и оливок и говядины веллингтон.

Фото: vk.com/molpol43