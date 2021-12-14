Кировчанам посоветовали чаще жаловаться на неубранный снег

Контролировать уборку дворов от снега должны собственники жилья. Об этом заявил замначальника департамента городского хозяйства Дмитрий Кондратов на пресс-конференции, посвященной зимнему содержанию дворов.

Дмитрий Кондратов рассказал, что в соответствии с требованиями содержания территорий зимой тротуары и проезды во дворах должны быть очищены от снега на всю ширину и обработаны от гололеда. Колейность может составлять не более 5 сантиметров.

Снег можно складировать на любых свободных площадках по согласованию с жильцами дома. Вывоз снежных масс оплачивается дополнительно. Решение об этом принимают собственники на общем собрании.

За уборку придомовых территорий отвечают обслуживающие организации: управляющие компании, ТСЖ и жилищно-строительные кооперативы. К сожалению, далеко не все они проводят уборку надлежащим образом.

— После прошлого снегопада только 65 из 109 управляющих компаний отчитались о своей работе, — сообщил Дмитрий Кондратов.

Контроль за качеством очистки дворов от снега ведут теруправления. Рейды проводятся регулярно. Однако, по словам Дмитрия Кондратова, жильцы также должны уделять этому внимание.

Его мнение разделил глава теруправления по Первомайскому району Вячеслав Симаков. Он отметил, что после снегопада «управляйки» получили 190 предостережений. Однако на проведение проверок и принятие мер требуется время.

— Зачастую жильцы даже не пытаются обратиться в управляющую компанию, а начинать нужно именно с этого, — сказал Симаков.

Обращение в УК желательно направлять в письменном виде. Если оно осталось без внимания, сообщить о ненадлежащем содержании дворов можно в теруправление, прокуратуру и Госжилинспекцию. Организации-нарушители ждет штраф. Он составляет 4-5 тысяч рублей для должностных лиц и 40-50 тысяч – для юрлиц.

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