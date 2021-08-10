Кировчанам посоветовали не купаться в Вятке

Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды из водоемов Кировской области. По результатам мониторинга, вода не соответствует нормативам лишь в одном месте – на городском пляже на реке Вятке.

Здесь были выявлены нарушения по микробиологическим показателям. Патогенных микроорганизмов при этом обнаружено не было.

Также в ведомстве отметили, что не следует купаться в водоемах, в которых обитают утки, чайки или гуси. Птицы выбрасывают в воду личинки, которые могут стать причиной аллергического дерматита и других кожных реакций.

Не стоит купаться и в озерах, где «цветет» вода, а у берега много водорослей. В таких водоемах могут обитать различные паразиты.

Ранее мы писали, что из-за большого количества ЧП на воде в Кировской области усилили патрулирование пляжей.

Фото: Пешком по Вятке