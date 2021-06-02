Кировчанам предлагают бесплатно сдать тест на ВИЧ

Сделать бесплатный тест на ВИЧ-инфекцию жители Кирова смогут 3 июня с 10 до 14 часов на площадке у Вятской филармонии.

В рамках проекта «Тест для победы», который проводится на средства президентских грантов, здесь будет работать тест-мобиль. В нем все желающие смогут сдать анализ. Проверка будет анонимной, а результат будет известен сразу. Также консультанты проекта ответят на любые вопросы, касающиеся ВИЧ-инфекции, и расскажут о рисках и путях заражения.

По данным, которые приводят организаторы проекта, в настоящее время в России проживает более миллиона ВИЧ-инфицированных. За текущий год в рамках «Теста для победы» было протестировано более 6 тысяч человек.

Напомним, что в Кирове продолжают работать прививочные пункты, где можно пройти вакцинацию от коронавируса.