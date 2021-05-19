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Кировчанам предлагают билеты на чемпионат Европы по футболу

Вадим Шабалин Новости, Спорт

Жители Кировской области смогут купить билеты на чемпионат Европы по футболу.

Речь идёт о матчах групповой стадии с участием сборной России.

Как сообщает областная федерация футбола, на одного заявителя можно заказать до четырёх билетов 1 и 2 категории. Их номинальная стоимость — 185 и 125 евро соответственно. Стоимость в рублях будет определена бухгалтерией Российского футбольного союза после определения квоты.

На матчах в Санкт-Петербурге каждый владелец билета обязан иметь FAN ID для допуска на стадион. Его можно получить только после приобретения билетов.

Чемпионат Европы пройдёт с 11 июня по 11 июля.

Фото vk.com/kirovfootball43

 

 

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Вадим Шабалин