Кировчанам предлагают на выбор три разные вакцины от коронавируса

В министерстве здравоохранения сообщили о важности прививок и от гриппа, и от COVID-19.

На сегодняшний день 357 тысяч жителей Кировской области привились от коронавируса. По словам заместителя министра здравоохранения Екатерины Видякиной, важно пройти вакцинацию и от коронавируса, и от гриппа. Но должен быть интервал. Не менее 1 месяца. Особенно важно привиться и от гриппа, и от COVID-19 старшему поколению. Это необходимо из-за ослабленного иммунитета пожилых людей. Прививки помогут защититься от тяжёлых форм заболеваний.

Она же рассказала, что проблем с вакциной нет. Препарата достаточно. Поставки осуществляются регулярно. Кроме того, у жителей региона есть выбор. Сейчас привиться можно вакцинами «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона». От гриппа есть два препарата — «Совигрипп» и «Ультрикс квадри».

— Перечисленные вакцины давно известны. Они уже доказали свою эффективность, — подчеркнула заместитель министра.

По её словам, прививочную кампанию проводят абсолютно все медицинские организации региона.

Пункты вакцинации развернулись в поликлиниках, сформированы мобильные прививочные бригады. При необходимости сделать прививку могут и на дому.

В Кирове продолжают работать мобильные пункты. Они находятся на Театральной площади, у областной филармонии, ТЦ «Jam Молл».