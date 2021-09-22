Кировчанам предлагают обсудить проект развития области до 2024 года

Минэкономразвития опубликовало проект прогноза социально-экономического развития Кировской области до 2024 года. Кировчанам предлагают принять участие в его обсуждении.

Прогноз был составлен представителями профильных министерств с участием руководителей ведущих предприятий области. Он представлен в 2 вариантах. Первый, базовый, предполагает быстрое восстановление экономики после пандемии. Второй – консервативный. Он разработан на случай более медленного оживления рынка.

В минэкономразвития подчеркивают, что прошлогодний локдаун внес свои коррективы в жизнедеятельность региона. Но благодаря мерам поддержки бизнеса из сложной ситуации удалось выйти с минимальными потерями.

Возврат экономики к устойчивому росту в ведомстве прогнозируют к концу 2022 года. К этому времени стабилизируется промышленное производство, а также вырастет спрос на жилищном рынке и повысится потребительский спрос. В условиях восстановления рынка труда вырастет и заработная плата. При этом инфляция останется на прежнем уровне.

Ознакомиться с проектом прогноза можно на сайте регионального министерства экономического развития. Предложения и инициативы по проекту принимаются до 7 октября по адресу 610019, г. Киров, ул. Карла Либкнехта, 69 или по почте gasmgr@ako.kirov.ru.