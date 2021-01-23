Кировчанам предлагают сделать буклеты «Птицы заповедника «Нургуш»

Идеально, если рассказ будет о кобчике, так как именно этот представитель пернатых из отряда соколов назначен нынче птицей года.

Заповедник «Нургуш» сообщил о старте традиционного конкурса. Он привязан к решению о присвоении звания «птица года», которым союз охраны птиц России регулярно «награждает» различных представителей пернатых. По условиям конкурса все желающие смогут подготовить буклеты, рассказывающие о тех птахах, которые нравятся, если они обитают в заповеднике или гостят там.

Работники заповедника сообщают, что нынче союз решил избрать на роль главного — кобчика. Это не очень крупный вид хищных птиц рода соколов. Но поскольку в нашем регионе эти пернатые гнездятся крайне редко, их даже занесли в красную книгу области, а в заповеднике он не бывал ни разу, участникам этого традиционного конкурса на этот раз предложено не ограничиваться одним видом птиц. Можно выбрать любого представителя птиц обитающего в Нургуше и рассказать о нем.

Как всегда, победители получат грамоты и призы.

Фото: mszn27.ru и ptici.info