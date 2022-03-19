Кировчанам предлагают зарплату в 130 тысяч рублей

Для этого надо иметь права с открытой с категорией Е. Специалисты сервиса по поиску работы SuperJob составили список наиболее высокооплачиваемых вакансий в Кирове.

Самой прибыльной профессией оказалась должность водителя-экспедитора с категорией Е. Сейчас эта вакансия открыта и человек, удовлетворяющий всем критериям может заработать от 111 тысяч до 130 тысяч рублей.

На втором месте — менеджер по работе с клиентами. Его «оценивают» в 80 — 90 тысяч рублей.

«Бронзу» в списке высокооплачиваемых должностей с имеющимися вакансиями взял прораб. На стройке ему заплатят от 60 тысяч.

Также в Кирове требуются (и им хорошо заплатят) директор магазина и менеджер по продажам.

Ранее мы сообщали, что кировских «айтишников» поддержат в условиях санкций.