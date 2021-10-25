Кировчанам предложили принять участие в Экодиктанте

С 14 по 21 ноября в Кировской области пройдёт Экодиктант.

Запланированы два формата — онлайн (на портале Экодиктант.Рус) и офлайн (на аккредитованных площадках). Задания разделят по четырём целевым группам: дошкольники, школьники, взрослые участники, которые профессионально занимаются экологической деятельностью, и те, кто просто интересуется экологией и природоохранной деятельностью.

В прошлом году Кировская область впервые участвовала в Экодиктанте и показала хорошие результаты. В регионе было организовано 53 офлайн-площадки в 20 муниципальных образованиях, свои знания проверили 1788 человек, из которых 93% — школьники и студенты. Кроме того, в Экодиктанте приняли участие представители предприятий, бизнеса, органов власти. Высокий уровень знаний показал 21% от общего числа.