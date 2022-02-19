Кировчанам представили «Иоанна Предтечу – Ангела пустыни» 500-летней древности

Презентация иконы середины XVI века «Иоанн Предтеча – Ангел пустыни, с житием в 20 клеймах» состоялась 17 февраля в Вятском художественном музее в Кирове.

Её реставрация продолжалась с 1967 года во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика И.Э. Грабаря. Ранее около 300 лет она находилась в иконостасе Успенского собора в Трифоновом монастыре, куда её привёз, согласно легенде, сам Трифон Вятский. Также есть версия, что это подарок самого царя. По крайней мере, икона упоминается в монастырских документах 1601 года.

В собрание музея она попала в середине двадцатого века, внесена в каталог памятников древнерусского искусства в архиве Успенского собора и отправлена на реставрацию. К тому времени была уже абсолютно тёмной, в плесени и с частично отслоившейся краской. Живописная часть была отделена и зачищена, затем восстановлена на прежнем месте. В 2010 году пострадала при пожаре, и в следующие годы для неё разработали и применили несколько новых методик восстановления, чтобы привести в экспозиционный вид.

В Киров её привезли еще в прошлом году, но пришлось выждать время, посмотреть, как она поведёт себя в новом климате. Подробнее историю иконы можно узнать на выставке.