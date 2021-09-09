Кировчанам представили план Ежовского экопарка

На заседании общественно-культурного совета жителям Кирова представили план экопарка, который планируется создать на Ежовском озере. Автором выступила Светлана Кекина, известная кировчанам по проекту «30 скверов».

Ежовский озеро-родниковый комплекс превратится в ленточный экопарк. Он будет представлять собой пешеходно-велосипедный маршрут, проложенный по территории нижней набережной Грина, парка Гагарина и соседних объектов.

Озеро и соседние родники планируется очистить от мусора и углубить. Уникальную прибрежную зону с водопадами активисты хотят сохранить в неизменном виде.

— В России больше нет такого места, где бы в черте города существовали естественные водопады, озера, родники, выход к реке, — сказала Светлана Кекина.

По словам Светланы, у экопарка уже есть партнеры, которые готовы вложиться в реализацию проекта. Однако предварительно потребуется решить ряд правовых вопросов, в частности, определить границы будущего парка.

Инициативу активистов поддержал глава горадминистрации Дмитрий Осипов. Однако он отметил, что местность у Ежовского озера имеет сложный рельеф, поэтому следует разработать концепцию с учетом всех особенностей территории. Этим займется рабочая группа, которая будет сформирована в течение двух недель.

Ранее мы писали, что на Ежовском озере установили деревянный пирс.

Фото: vk.com/ezhovskoe