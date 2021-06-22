Кировчанам представили типовой дизайн киосков и торговых павильонов

15 июля в Кирове состоятся публичные слушания по проекту изменений в правила внешнего благоустройства. Основным вопросом обсуждения станут новые типовые архитектурные решения нестационарных торговых объектов на территории города.

Согласно каталогу, в Кирове будет 6 типов НТО: павильоны с торговым залом, киоски, торговые палатки, бахчевые развалы, елочные базары (временные конструкции) и торговые тележки. По месту нахождения они будет делиться на 3 типа: расположенные на центральных улицах, в городских парках и скверах и в исторической части Кирова.

Понять, чем именно торгует НТО, можно будет по цветовым меткам. Так, киоски, торгующие фруктами и овощами, будут отмечены оранжевым, мороженым – мятным, а общепит будет бежевым. В проекте также представлены универсальные киоски и точки с мороженым, которые появятся в зеленых зонах города.

Высота киосков и павильонов не должна превышать 3,5 метра. Также в проекте представлены единые требования к НТО по части оформления вывесок и остеклению.

Каталог дизайнерских решений НТО опубликован на сайте горадминистрации. Жители города смогут ознакомиться с проектом и направить свои пожелания и предложения по почте biz@admkirov.ru или оставить запись в книге учёта для посетителей экспозиции проекта (понедельник – четверг, с 16 до 17 часов, кабинет №401).

Публичные слушания состоятся 15 июля в 16.30 в кабинете №299 на улице Воровского, 39.