Кировчанам придется демонтировать шлагбаумы во дворах

В соответствии с противопожарными правилами жителям Кирова придется убирать шлагбаумы, закрывающие въезды во дворы. Соответствующий закон был принят 16 сентября 2020 года.

Согласно документу, шлагбаумы можно устанавливать только там, где они не препятствуют проезду пожарной техники или поднимаются при получении противопожарного сигнала. Также сохранить преграды можно будет у домов, где есть дистанционное управление шлагбаумами через видеокамеры.

За демонтаж шлагбаумов отвечают управляющие компании. Если они не уберут заграждения, это могут сделать сотрудники МЧС при невозможности попасть во двор. УК же могут получить штраф за нарушение правил пожарной безопасности.

Если шлагбаум перекрывает въезд во двор пожарным машинам, то его могут самостоятельно демонтировать сотрудники МЧС. В таком случае ответственность за ликвидацию шлагбаума возложена на руководство управляющей компании.