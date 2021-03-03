Кировчанам рассказали, где лучше всего отдыхать летом в России

Несмотря на то, что пандемия пошла на спад, россиянам советуют отдыхать внутри страны. Какое направление лучше выбрать для летнего отдыха, рассказал глава комитета по внутреннему туризму АТОР Илья Уманский порталу Nation News.

Как отметил Уманский, больше половины россиян ассоциируют отпуск с морем. Поэтому самым популярным отечественным направлением по-прежнему остается побережье Черного моря.

Однако популярность может означать дефицит мест и слишком высокие цены на отдых. Поэтому Уманский советует рассмотреть другие направления. Среди них – Камчатский край, Мурманская область или столицы – Москва и Санкт-Петербург. А можно и вовсе отказаться от конкретной точки и отправиться в круиз, например, по Волге.

— В России есть множество направлений, которые до пандемии были «забиты» иностранными туристами. Однако сейчас выезд за рубеж для них ограничен, и россияне могут выбрать для себя выгодные предложения. Этот год дает для этого отличный шанс, — говорит Уманский.

В Мурманск туристы чаще всего ездят за северным сиянием. Его сезон – с августа по март. Добраться до Мурманска можно поездом, самолетом или на машине. Гостям области рекомендуют посетить село Териберка – отсюда можно увидеть Северный Ледовитый океан и Баренцево море. Отметим, что в последние годы полярное сияние все чаще наблюдают и в Кировской области.

Увидеть первозданную природу, два вулкана и посмотреть на китов и касаток можно на Камчатке. Правда, добраться до полуострова можно только на самолете. Недешево, но путешествие того стоит.

А отправившись в круиз по Волге, можно за одну поездку посетить множество старинных городов: Суздаль, Ярославль, Владимир и другие.

Благодаря коронавирусу российские туристы перестали рваться за рубеж и начали с большим интересом путешествовать по родной стране, говорит Илья Уманский. В прошлом году сильно вырос спрос на «забытые» соотечественниками направления: Алтай, Байкал, Сибирь и русский Север.