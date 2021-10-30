Кировчанам рассказали, где сделать прививку от коронавируса в нерабочие дни

В Кировской области темпы вакцинации от коронавируса достигли максимума с начала прививочной кампании.

За 2 последних дня прививки сделали более 18 тысяч человек. Полный курс вакцинации от COVID-19 прошли порядка 416 тысяч жителей региона. Об этом сообщил глава областного минздрава Андрей Черняев.

Губернатор Игорь Васильев подчеркнул, что нерабочие дни направлены на снижение уровня заболеваемости и попросил кировчан не забывать о мерах профилактики коронавируса.

– Необходимо соблюдать простые санитарные правила: соблюдение дистанции, ношение масок в общественных местах, использование антисептиков и, конечно, важно пройти вакцинацию от COVID-19, — сказал глава региона.

В рамках прививочной кампании в Кировской области было открыто более 100 пунктов вакцинации. Они будут работать и в нерабочие дни.

Сделать прививку от COVID-19 с 30 октября по 7 ноября можно будет в поликлиниках, а также в мобильных прививочных пунктах. Там же можно привиться от гриппа.

В нерабочие дни будут работать следующие мобильные пункты вакцинации от COVID-19 и гриппа

Театральная площадь:

30-31 октября с 9 до 15 часов

1-3 ноября с 9 до 17 часов

4-7 ноября с 9 до 15 часов

ТЦ «Jam Молл» (Горького, 5а):

1-3 ноября и 5 ноября с 15 до 18 часов

ЦУМ (ул. Воровского, 77, 4 этаж):

30-31 октября с 10 до 17 часов

1-5 ноября с 11 до 18 часов

Оздоровительный комплекс «Море Парк» (Некрасова, 49):

1-3 ноября с 11 до 18 часов

ТЦ «Леруа Мерлен» (Луганская, 53, к.1):

30 октября – 7 ноября с 9 до 12 часов

Круглосуточные пункты вакцинации от COVID-19:

плановый приемный покой Кировской городской больницы №5 (Семашко, 1)

приемный покой Регионального эндокринологического центра (Свободы, 59)

приемный покой стационара Кировской городской больницы №9 (Дерендяева, 97)

Как будут работать учреждения и организации Кирова в нерабочие дни.