Кировчанам рассказали, как домашние питомцы улучшают здоровье

Все, у кого есть собака или кошка, знают: домашние питомцы – это полноценные члены семьи. И они могут не только улучшать настроение, но и влиять на здоровье своих хозяев, пишет «Волга-Медиа.ру».

Домашние любимцы отлично помогают справиться с тревогой. Именно для этого многие и заводят кошек или собак. В тяжелые периоды, когда хозяин испытывает стресс, общение с четвероногим другом поможет снизить давление и частоту сердечного ритма. Даже пережить самоизоляцию многим помогли именно животные.

Особенно полезно иметь питомцев людям серебряного возраста. Кошки и собаки снижают риск ранней смерти и уменьшают последствия хронических болезней. А регулярные прогулки с собакой еще и позволяют завести новые знакомства, что не может не сказаться на общем состоянии человека.

Риск сердечных приступов у владельцев кошек снижается на треть по отношению к cat-free. При этом, отмечают ученые, котовладельцы чаще являются интровертами, чем хозяева собак.

Люди также могут положительно влиять на своих животных. 15 минут поглаживаний и почесываний улучшают не только характер животного, но и ритм его сердца.

К сожалению, полностью заменить медиков животные не способны. Поэтому в случае серьезных проблем со здоровьем не забывайте обследоваться вовремя. Сделать это можно, в частности, в мобильном центре здоровья, который ездит по улицам Кирова.