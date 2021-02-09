Кировчанам рассказали, как пересчитать плату за вывоз мусора

АО «Куприт» подтвердил готовность сделать перерасчет платы за вывоз мусора и рассказал, как его добиться.

Как говорится на сайте регионального оператора, перерасчет платы за услугу, оказанную не в полном объеме, будет производиться по заявлению. С 1 января такие заявления подали около тысячи жителей области. По всем случаям проводится проверка. По ее результатам принимается решение о перерасчете.

Представитель «Куприта» Евгения Стефан уточнила, что перерасчет будет сделан в следующем расчетном периоде. Пересчитать плату за вывоз мусора могут как физические, так и юридические лица. Сделать это можно по письменному заявлению, которое можно направить по адресу cuprit@cuprit.ru. Также за перерасчетом можно обратиться лично в офис «Куприта» или «Энергосбыта». Каждое обращение будет проверено контрольно-инспекционным управлением регоператора.

Ранее мы писали, что количество жалоб на несвоевременный вывоз мусора уменьшилось в несколько раз.