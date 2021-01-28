Кировчанам рассказали, как пересчитать плату за вывоз ТКО

В Госжилинспекции рассказали о порядке перерасчета платы в соответствии с действующим законодательством.

Как пояснили в ведомстве, в холодное время года вывоз мусора должен осуществляться не реже одного раза в 3 дня. Допустимое отклонение составляет не более 72 часов в месяц и не более 48 часов единовременно. Такой график действует при температуре воздуха от +5 и ниже.

Согласно закону перерасчет производится по заявлению. Плата за вывоз ТКО будет снижена на 3,3 процента от начисленной за каждые 24 часа отклонения от графика.

Чтобы получить перерасчет, жителям города и области нужно подать заявление в АО «Куприт» по почте cuprit@cuprit.ru.

Напомним, что о готовности сделать перерасчет платы за вывоз мусора в «Куприте» сообщили 22 января.

Так называемый мусорный коллапс в Кировской области подробно обсуждают в соцсетях с начала года. Однако кое о чем участники горячих дискуссий умалчивают…