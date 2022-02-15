Кировчанам рассказали, как получить QR-код по результату анализов на антитела

С 21 февраля получить сертификат с QR-кодом можно будет по результату анализа на антитела к коронавирусу. Как это сделать, рассказали в минздраве Кировской области.

Как оформить QR-код по результатам анализа на антитела к COVID-19?

Сдать анализ на антитела к коронавирусу. Это можно сделать в любой лицензированной лаборатории. Информация поступит в личный кабинет на портале госуслуг. Требований к количеству антител не предъявляется – они должны просто быть. Подать заявление на получение сертификата. В течение трех дней он появится в личном кабинете.

Можно ли дистанционно открыть и закрыть больничный по коронавирусу в Кирове?

На какой срок будет выдаваться сертификат с QR-кодом при наличии антител?

Сертификат по наличию антител к коронавирусу будет выдаваться на 6 месяцев. Отсчет будет вестись с даты получения результатов анализа.

А надо ли прививаться, если у меня есть антитела?

По всему выходит, что надо. Во-первых, это усиливает «защиту» от инфекции. Во-вторых, в настоящее время повторная выдача сертификата с QR-кодом по результатам анализа на антитела пока не предусмотрена.

Кто может получить QR-код по антителам?