Кировчанам рассказали, как пройти перепись населения через интернет

Услуга будет доступна с 15 октября до 8 ноября

15 октября стартует Всероссийская перепись населения. Участие в ней впервые можно принять через интернет с помощью портала «Госуслуги».

Преимущества электронного формата очевидны: это минимизация социальных контактов (что особенно важно в условиях распространения коронавирусной инфекции); надежная защита персональных данных (портал «Госуслуги» полностью защищен от взлома, аттестован на обработку конфиденциальной информации); экономия времени; возможность одному члену семьи переписать всех, с кем он совместно проживает.

Переписные электронные формы можно заполнять на любом имеющемся устройстве – смартфоне, планшете, компьютере, в любое удобное время (портал госуслуг работает круглосуточно), в любом месте – дома, на даче, даже за границей. Главное, чтобы был интернет. Если вас отвлекли дела, можно сохранить уже внесенные данные и продолжить заполнение форм позже.

Чтобы пройти перепись на портале «Госуслуги», нужно:

авторизоваться,

выбрать услугу «Пройти перепись населения»,

заполнить ответы на вопросы (перепишите не только себя, но и всех, c кем живете вместе),

когда все ответы будут заполнены, нажать кнопку «Завершить».

На электронную почту и на мобильный телефон вам придет QR-код на домохозяйство и цифровой код на каждого члена домохозяйства. Когда к вам домой придет переписчик, предъявите ему коды.

Напомним, Всероссийская перепись населения будет проходить с 15 октября по 14 ноября. 15 октября откроется возможность пройти перепись на портале «Госуслуги». Переписаться на нем можно до 8 ноября включительно. 18 октября переписчики начнут обход домовладений. Также откроются переписные участки. По вопросам, касающимся переписи, будет работать Единая горячая линия 8-800-707-20-20.