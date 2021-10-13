Кировчанам рассказали, как вернуть деньги за лекарства

Жителям Кирова рассказали, как получить социальный налоговый вычет за лекарства. Об этом пишет «Экономика сегодня».

По словам адвоката юридической группы «Яковлев и партнеры» Евгении Рыжковой, вычет за лекарства можно получить двумя способами.

Первый вариант – обратиться в налоговую инспекцию и предоставить чеки на лекарства и заявление на возврат. Это нужно сделать до конца года. Если лекарства покупались для родственников, нужна также справка о составе семьи.

— Расходы на лекарства будут перечислены на указанный счет в пределах суммы уплаченного НДФЛ, но не более 120 тысяч, — говорит юрист.

После окончания года покупки лекарств россияне могут подать в налоговую инспекцию заявление о возврате переплаченного НДФЛ и подтверждающие документы.

Также ряд препаратов можно получить бесплатно (например, от коронавируса) или со скидкой до 60 процентов. Для этого нужно, чтобы на них был выдан рецепт.