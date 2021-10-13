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Кировчанам рассказали, как вернуть деньги за лекарства

Юлия Зорина Новости, Выбор редакции, Экономика

Жителям Кирова рассказали, как получить социальный налоговый вычет за лекарства. Об этом пишет «Экономика сегодня».

По словам адвоката юридической группы «Яковлев и партнеры» Евгении Рыжковой, вычет за лекарства можно получить двумя способами.

Первый вариант – обратиться в налоговую инспекцию и предоставить чеки на лекарства и заявление на возврат. Это нужно сделать до конца года. Если лекарства покупались для родственников, нужна также справка о составе семьи.

— Расходы на лекарства будут перечислены на указанный счет в пределах суммы уплаченного НДФЛ, но не более 120 тысяч, — говорит юрист.

После окончания года покупки лекарств россияне могут подать в налоговую инспекцию заявление о возврате переплаченного НДФЛ и подтверждающие документы.

Также ряд препаратов можно получить бесплатно (например, от коронавируса) или со скидкой до 60 процентов. Для этого нужно, чтобы на них был выдан рецепт.

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Юлия Зорина