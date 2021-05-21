Кировчанам рассказали, как заработать 250 тысяч рублей

При средней зарплате чуть выше 30 тысяч рублей планка в 250 тысяч кажется недостижимой. Как повысить свой доход, рассказал порталу «ПолитРоссия» карьерный консультант Ильгиз Валинуров.

Портал «Работа.Ру» провел опрос, чтобы выяснить, на какие перемены готовы россияне ради большой зарплаты – 250 тысяч рублей. Более половины опрошенных (51 процент) ответили, что готовы сменить профессию. 40 процентов заявили, то согласны переехать в другой город или даже страну. 36 процентов респондентов могут отказаться от отпусков и выходных, а 35 – готовы расширить список обязанностей или увеличить их количество. Еще 10 процентов опрошенных согласны отложить планирование семьи ради больших денег.

Как подчеркнул Ильгиз Валинуров, достичь высоких доходов поможет только развитие управленческих навыков. Это справедливо для тех случаев, когда речь идет не о прибавке в 10-20 тысяч рублей, а о действительно большой сумме.

— Уровень заработных плат в 250 тысяч рублей – это совершенно точно руководящая позиция, — отметил эксперт.

В небольшой компании такую сумму может зарабатывать исполнительный или генеральный директор. Следовательно, чтобы выйти на аналогичный уровень доходов, нужно обучаться управленческим навыкам.

К сожалению, большинство работодателей не заинтересованы в том, чтобы их подчиненные шагали вверх по карьерной лестнице. Поэтому они уделяют внимание лишь тем навыкам, которые нужны для решения текущих задач. В этом случае специалисты должны расти и развиваться самостоятельно.

Тем не менее такая ситуация складывается далеко не во всех организациях. Так, в крупных компаниях вопрос подготовки управленцев нередко «поставлен на поток». И сотрудники получают возможность повышения, например, в филиале в другом городе.

— Можно перейти в другой актив, переехать в другой город – это внутренняя ротация, – говорит Ильгиз Валинуров.

Несомненным плюсом для любого сотрудника станет постоянный анализ собственных компетенций и их соответствия требованиям рынка труда. Фирмы живут меньше, чем люди, и сотрудники могут менять работу на более интересную и искать более подходящих работодателей, говорит карьерный консультант. К смене работы можно и нужно готовиться заранее, обучаясь на текущем месте работы или на всевозможных курсах.

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Фото: u-f.ru