Кировчанам рассказали, когда отключат отопление

Сроки отключения отопления зависят от погодных условий. Обычно они приходятся на конец апреля – конец мая.

Чтобы отключить отопление в жилых домах и социальных объектах, среднесуточная температура воздуха должна подняться до +8 градусов и продержаться на этой отметке (или выше) в течение 5 суток подряд.

Решение об окончании отопительного сезона принимают муниципальные образования. Если отопление в доме автономное, решение об отключении отопления принимают собственники на общем собрании.

Если верить прогнозам, то тепло придет в Киров в конце апреля. А значит, тогда можно будет говорить и об отключении отопления. Впрочем, следует отметить, что метеопрогнозы на срок больше 3 дней далеко не всегда оправдываются.

Пока же кировчане могут пожаловаться на «Африку» в квартирах по горячей линии 38-14-77 или в группе «ВКонтакте». Прием сообщений от жителей города начался только вчера, но количество жалоб уже перевалило за 70.

Большинство сообщений о «Сахаре в квартире» пишут жители старых домов. Многие из них отмечают, что половину зимы прожили с открытыми окнами из-за слишком горячих батарей

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