Кировчанам рассказали, когда спадет жара

Синоптики сделали прогноз на рабочую неделю с 28 июня по 2 июля.

Специалисты рассказали, когда спадет жара. К концу недели температура воздуха начнет постепенно снижаться. Также периодически на город буду надвигаться грозы с дождями.

В понедельник, 28 июня, будет по-прежнему жарко. Днем воздух прогреется до +31 градуса Цельсия, ночью до до +19.

29 июня, во вторник, ожидается такая же погода.

В среду, 30 июня, столбики термометров покажут +29 градусов днем и +22 ночью.

1 июля, в четверг, температура немного снизится. Днем ожидается +27 градусов Цельсия, ночью +20 градусов.

2 июля, в пятницу, будут комфортные +24 градуса днем и +18 ночью.

Ранее мы сообщали, что в Даровском стихия лишила людей электричества и связи.

Фото: kirovpravda.ru