Кировчанам рассказали, куда звонить в случае ЧП в праздники

В новогоднюю ночь будут работать все службы жизнеобеспечения города.

Администрация города напомнила кировчанам номера телефонов аварийных служб.

Круглосуточно будет работать Единая дежурная диспетчерская служба города. Она будет принимать сообщения обо всех аварийных ситуациях.

Ресурсоснабжающие организации и управляющие компании будут работать в длинные выходные. Им можно будет адресовать звонок, если произойдет авария на водопроводе или порвет батареи.

Уборку и вывоз снега подрядные организации должны будут производить также невзирая на то, отмечены ли красным дни в календаре. Ранее мы писали, что опубликован список телефонов подрядных организаций, ответственных за уборку снега.

Фото: admkirov.ru