Главная > Новости > Кировчанам рассказали, куда звонить в случае ЧП в праздники

Кировчанам рассказали, куда звонить в случае ЧП в праздники

Наталья Дмитриева Новости, Происшествия

В новогоднюю ночь будут работать все службы жизнеобеспечения города.

Администрация города напомнила кировчанам номера телефонов аварийных служб.

Кировчанам рассказали, куда звонить в случае ЧП в праздники

Круглосуточно будет работать Единая дежурная диспетчерская служба города. Она будет принимать сообщения обо всех аварийных ситуациях.

Ресурсоснабжающие организации и управляющие компании будут работать в длинные выходные. Им можно будет адресовать звонок, если произойдет авария на водопроводе или порвет батареи.

Уборку и вывоз снега подрядные организации должны будут производить также невзирая на то, отмечены ли красным дни в календаре. Ранее мы писали, что опубликован список телефонов подрядных организаций, ответственных за уборку снега.

Фото: admkirov.ru

Аватар
Наталья Дмитриева