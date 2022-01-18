Кировчанам рассказали о главных астрономических событиях 2022 года

2022 год будет богатым на интересные астрономические явления: метеорные потоки, большие противостояния планет и суперлуние… Какие небесные события ждут кировчан в наступившем году, рассказал паблик «Любительская метеорология в Кирове».

Затмения

В 2022 году земляне увидят 4 затмения —2 солнечных и 2 лунных. С территории Кировской области можно будет наблюдать только 2 из них: солнечное затмение 25 октября и частные и полутеневые фазы лунного затмения 8 ноября.

Самым интересным обещает стать солнечное затмение. В его максимальной фазе солнечный диск будет закрыт на 74 процента. Последний раз такое затмение кировчане могли наблюдать в августе 2008 года. А в следующий раз подобное явление с покрытием более 70 процентов солнечного диска можно будет увидеть 1 июня 2030 года.

Планеты

2022 год будет благоприятным для наблюдения планет.

Меркурий достигнет трех утренних элонгаций в феврале, июне и октябре и четырех вечерних – в январе, апреле, августе и декабре. Лучшим временем для наблюдения этой планеты будут апрельские вечера и октябрьские утра.

Венера будет видна по утрам с середины января до конца сентября. В конце года планету утренней звезды можно будет наблюдать на вечернем небе.

Марс будет хорошо виден во второй половине года. 8 декабря он достигнет противостояния с Солнцем.

Газовые гиганты Юпитер и Сатурн можно будет видеть на небе летом и осенью – в это время их видимость улучшится. 14 августа произойдет противостояние Сатурна, а 26 сентября – великое противостояние Юпитера.

Осенью также можно будет наблюдать Уран и Нептун. Они войдут в противостояние с Солнцем 9 ноября и 16 сентября соответственно.

При этом нужно отметить, что большинство соединений планет будут недоступны для наблюдений с территории Кировской области из-за их близости к Солнцу и низкого расположения над горизонтом.

Звездопады

Лучшими метеорными дождями для наблюдений станут Квадрантиды, Лириды, Ориониды и Леониды. В пик их активности на ночном небе не будет яркой Луны.

3 января – пик метеорного потока Квадрантиды.

22 апреля – пик метеорного потока Лириды.

6 мая – пик метеорного потока Эта-Аквариды.

14 июня – суперлуние.

29 июля – пик метеорного потока Южные Дельта-Аквариды. Можно увидеть около 25 метеоров в час.

12 августа – пик метеорного потока Персеиды. Можно увидеть около 110 метеоров в час. Однако в этом году условия для наблюдений будут неблагоприятными из-за яркой Луны в фазе полнолуния.

8 октября – пик метеорного потока Дракониды. Можно увидеть около 20 «падающих звезд» в час. Условия для наблюдений будут неблагоприятными.

21 октября – пик метеорного потока Ориониды. По небу будет пролетать около 20 метеоров в час. Условия благоприятные – Луна не будет мешать наблюдениям.

17 ноября – пик метеорного потока Леониды. Можно будет увидеть около 20 метеоров в час. Небо будет частично «засвечивать» Луна.

13 декабря – пик метеорного потока Геминиды. Здесь будет на что посмотреть – по небу будет пролетать около 120 метеоров в час. Однако увидеть их все помешает яркая Луна.

22 декабря — максимум активности метеорного потока Урсиды. В небе можно будет насчитать около 10 метеоров в час.

Кометы

В 2022 году жители Земли смогут наблюдать в любительские телескопы 4 кометы. Однако их число может измениться по причине открытия новых комет или увеличения блеска ожидаемых.

А также…

26 апреля — окончание астрономических ночей на широте города Кирова. С 26 апреля до 16 мая в истинную полночь сумерки будут только астрономическими. С этого времени и до середины августа практически невозможно наблюдать за слабосветящимися объектами – туманностями и галактиками.

16 мая — окончание астрономических сумерек на широте города Кирова. С этого дня начинается сезон белых ночей, который продлится до конца июля. В это время для наблюдений доступны только яркие звезды, луна и планеты.

Конец мая — начало сезона серебристых облаков. Это самые высокие облачные образования в земной атмосфере, которые появляются на высоте от 70-95 километров. Сезон их наблюдений продлится ориентировочно до середины августа.

26 июля — окончание навигационных сумерек на широте города Кирова. Начало периода астрономических сумерек (глубина погружения Солнца под горизонт составляет от 12° до 18°).

17 августа — начало астрономических ночей на широте города Кирова. Солнце вновь будет опускаться ниже 18° под горизонт.