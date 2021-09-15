Кировчанам рассказали о новом виде мошенничества на портале госуслуг

Злоумышленники используют портал госуслуг для переадресации пользователей на вирусные сайты. Об этом сообщает интернет-издание «Экономика сегодня» со ссылкой на РИА Новости.

Об уязвимости в защите сайта госуслуг рассказал представитель инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Игорь Бедеров. По его словам, специалисты выявили на портале баг скрытого редиректа. Из-за него пользователи, заходящие на Госуслуги, могут перейти на вредоносные сайты и автоматически установить на свои устройства вирусные программы.

— Обычно пользователи видят только часть ссылки, ведущей на портал госуслуг. Перенаправляющая часть при этом обрезается, — говорит эксперт.

Программисты портала госуслуг уже проинформированы о недочете. Пока баг не устранен, пользователям следует проверять ссылки, по которым они переходят. Это можно сделать с помощью антивирусных программ и расшифровщиков гиперссылок.

Ранее подобные ссылки были зафиксированы «ВКонтакте», в «Инстаграме» и на «Ютубе».