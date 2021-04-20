Кировчанам рассказали о погоде на май

Неофициальный прогноз погоды появился в паблике «Любительская метеорология в Кирове». Согласно расчетам разных моделей, которые приводятся в сообществе, май 2021 года в Кировской области может оказаться как теплым, так и холодным.

Теплый май с осадками в пределах климатической нормы «обещает» кировчанам модель CFSv2 (США). Однако, по словам автора паблика, этот долгосрочный прогноз малоинформативен.

По другой версии, май в Кировской области (во всяком случае, его первая половина) может оказаться холодным из-за формирования отрицательной температурной аномалии над Уралом и Европейской частью России.

— Май 2021 в Кировской области может выйти холодным (с высокой повторяемостью ночных заморозков, особенно в первой половине месяца) или около климатической нормы в лучшем случае и с осадками больше климатической нормы или около нее.

Последний раз такая же ситуация складывалась в мае 2017 года. Тогда этот месяц в Кирове оказался на 3,7 градуса холоднее нормы, и на протяжении всего мая кировчан «радовали» заморозки.

В Росгидромете пока что обещают теплый май с короткими похолоданиями на всей территории России. Однако нужно отметить, что прогноз носит предварительный характер и может измениться.

Напомним, что в начале мая ожидается пик половодья-2021.