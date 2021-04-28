Кировчанам рассказали о схемах мошенничества при аренде домов

На майские праздники россияне традиционно отправляются за город. Но дачи есть не у всех, и многие снимают загородные дома для отдыха. Между тем, арендуя недвижимость, велик риск нарваться на мошенников.

О самых распространенных схемах мошенничества при аренде домов рассказал «Федеральному агентству новостей» эксперт по юридическим вопросам адвокат Иван Кузнецов.

По словам юриста, «домовые» мошенники используют те же схемы, что при аренде квартир. Основная – сдавать дом, собственник которого не в курсе, что его имущество предлагают арендовать.

— Мошенники выбирают объект, рассказывают клиентам, какой он хороший, показывают фото, берут предоплату и исчезают. Настоящий собственник обычно оказывается не в курсе происходящего, — говорит Иван Кузнецов.

Вторая популярная схема – субаренда. Люди снимают дом на длительный срок, а потом без ведома собственника пускают в него других арендаторов. Нередко такой дом сдают посуточно, причиняя немалый ущерб имуществу.

С обманом можно столкнуться и при подписании договора об аренде. Многие, подписывая договор, невнимательно читают его и упускают из виду состояние объекта. В договоре может быть сказано, что дом в хорошем состоянии, а на деле в нем могут обнаружиться дефекты: поврежденная мебель, бытовая техника. Чтобы не нарваться на мошенников, следует осмотреть дом самостоятельно, иначе впоследствии арендодатель может сделать вас виноватым в появлении уже имеющихся дефектов.

— Тогда вам просто не вернут залог, вы заплатите в два раза больше, — отметил юрист.

Чтобы обезопасить себя при аренде загородной недвижимости, нужно проверять право собственности объекта, внимательно читать договор и проверять (а лучше – фиксировать на фото) состояние дома при въезде.