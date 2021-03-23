Кировчанам рассказали о минусах электронных паспортов

Внедрение в России электронных паспортов взамен привычных бумажных обсуждается давно. Однако проститься с традиционным паспортом готовы не все. Сделать это можно будет лишь при должной защите личных данных. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал эксперт по кибербезопасности Андрей Масалович.

Проект правового акта, согласно которому россияне смогут получить электронные паспорта, разработали в Минцифры РФ. Замена паспортов пройдет в несколько этапов. Первыми новые документы получат жители столицы. В других субъектах страны ввести в обращение электронные паспорта планируется лишь к июлю 2023 года. Россияне в возрасте 45+, сменившие паспорт, смогут и дальше пользоваться бумажной версией документа.

Как полагает Андрей Масалович, электронные документы не будут популярными из-за отсутствия должной конфиденциальности. Но прогресс неотвратим, поэтому «латать дыры» будут по факту их выявления.

Переживая за сохранность своих данных, интернет-пользователи нередко не задумываются о том, что и сами оставляют немало электронных «следов». Так, регистрация на сервисах Гугла и последующая синхронизация данных позволяет отследить все действия пользователя в Сети.

— Вы становитесь как прозрачная бабочка на булавке. То же будет и с обладателями электронных паспортов, — отмечает эксперт.

Возможны и крупные утечки информации, которые отразятся в первую очередь на публичных персонах. Но, помимо тотальной слежки, есть и более опасные моменты, говорит Масалович. К ним можно отнести, в частности, дублирование «электронной личности». Электронный паспорт, попавший в чужие руки, даст возможность для неограниченных юридических манипуляций – оформления кредитов, продажи недвижимости и так далее.

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