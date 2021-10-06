Кировчанам расскажут, как приобрести арестованное имущество

Все желающие смогут задать все вопросы в ходе прямого эфира.

Сегодня, 6 октября, с 18:30 до 19:15 в официальной группе УФССП России по Кировской области в социальной сети «ВКонтакте» сотрудники ведомства будут отвечать на вопросы жителей региона. На это время назначен прямой эфир.

Планируется осветить актуальные вопросы на тему реализации арестованного имущества. Гражданам, желающим приобрести данное имущество, пояснят, как это правильно сделать.

Напомним, приставы периодически сообщают о продаже машин, квартир, бытовой техники, которые арестованы и отправлены на реализацию. Но не многие знают, как купить это имущество, куда обращаться. Например, в конце сентября сотрудники УФССП сообщали о продаже квартир на улице Агрономической в Кирове. При этом стоимость жилья начиналась от одного миллиона рублей.

Также во время прямого эфира можно будет задать и другие вопросы, входящие в компетенцию Федеральной службы судебных приставов. Напомним, эфир пройдёт в группе УФССП по Кировской области в социальной сети «ВКонтакте».