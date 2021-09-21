Кировчанам расскажут, как сохранить психическое здоровье

23-25 сентября известные психиатры выступят в Кирове с открытыми лекциями. Организатором мероприятий выступает ИЦАЭ Кирова.

В четверг, 23 сентября, главный научный сотрудник отделения неврозов и психотерапии ФГБУНМИЦ ПН имени Бехтерева Анна Васильева расскажет о психических последствиях коронавируса. Второй темой беседы станет инфодемия – избыток недостоверной информация и пути борьбы с ней. Лекция состоится в 18 часов в Галерее прогресса на Горького, 5

В пятницу, 24 сентября, жители Кирова смогут посетить лекцию, посвященную психическим расстройствам у детей. Спикер постарается ответить на вопрос, кода детские психодиагнозы являются реальной болезнью, а когда имеет место быть гипердиагностика. Лекция состоится в 16 часов в 1-м корпусе ВятГУ на Московской, 36 в кабинете 128.

В субботу, 25 сентября, психолог и психиатр Владимир Гаврилов расскажет о признаках душевного расстройства в творчестве великих людей. В частности, речь пойдет о диагностике заболеваний по картинам и новых подходах к лечению психических болезней через арт-терапию. Лекция пройдет в 15 часов в ИЦАЭ на Преображенской, 41.

Все лекции будут бесплатными. Но все участники должны предварительно зарегистрироваться в группе ИЦАЭ.