Кировчанам расскажут, как торговать с Турцией

Министерство промышленности, предпринимательства и торговли продолжает реализацию регионального проекта «Развитие несырьевого неэнергетического экспорта промышленных товаров Кировской области».
На 15 декабря запланирован «Час с торгпредом» для промышленных экспортеров региона с торговым представителем РФ в Турции Айдаром Гашигуллиным.
В ходе встречи будут рассмотрены перспективы двусторонних экономических отношений и возможности наладить экспорт в Турцию.
Для участия в мероприятии необходимо направить в министерство презентацию о выпускаемой продукции на русском языке и перечень вопросов к торговому представителю.
Контактный телефон (8332) 27-27-23 (доб. 2311).
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