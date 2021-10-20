Кировчанам расскажут про первый русский комикс

21 октября в Кирове откроется выставка «Русский лубок – от великого до смешного» (6+). Она посвящена одному из самых популярных в народе видов графики.

Экспозиция будет представлена в краеведческом музее. Посетители смогут увидеть 70 лучших лубочных картин из фондов музея. Гостям выставки расскажут, почему лубок считается первой русской рекламой и первым комиксом.

В музее отмечают, что лубочные картины коллекционировали редко, несмотря на их известность и популярность. Первые лубки были преимущественно религиозными. Позже появились поучительные картины для детей, песенные и даже военные лубки, изображавшие подвиги воинов и их будни.

Самыми известными лубочными картинами стали изображения, напечатанные в типографии Сытина и К. Они получили широкое распространение благодаря простым и доступным сюжетам.

Выставка будет работать с 21 октября на улице Спасской, 6 по графику работы музея.

Ранее мы писали, что в Кирове планируется выставка в память об актрисе Наталье Исаевой.