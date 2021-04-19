Кировчанам разрешили присутствовать на выпускных в школах и детсадах

Такое решение было принято на заседании оперативного штаба по предупреждению коронавирусной инфекции.

Как отметил глава региона Игорь Васильев, эпидемиологическая ситуация с COVID-19 на территории области стабильно идет на улучшение. При этом общемировая заболеваемость растет, поэтому расслабляться нельзя.

Губернатор подчеркнул, что к нему поступает немало обращений с просьбами разрешить присутствие родителей на выпускных и утренниках в детских садах и школах. Согласно позиции Роспотребнадзора, такая возможность есть – проведение выпускных в здании школы, при условии организации мероприятий в рамках одного класса, а также посещение дошкольных образовательных организаций родителями возможно при условии соблюдения ряда профилактических мероприятий. Это измерение температуры, обработка рук дезинфицирующим средством, использование масок и перчаток и соблюдение социальной дистанции.

Также оперштаб одобрил увеличение наполняемости детских загородных лагерей до 75% при условии соблюдения всех профилактических мероприятий и обязательной вакцинации сотрудников.

При этом проведение массовых мероприятий в честь 1 мая запрещается. Не приняты окончательные решения и по поводу Дня Победы и Великорецкого крестного хода. Речь об отмене масочного режима пока также не ведется.

В Кировской области сохраняется непростая эпидемиологическая обстановка, поэтому говорить о снятии ограничительных мер преждевременно. Жители региона по-прежнему должны соблюдать масочный режим.